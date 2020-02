Down Sendromlu Özel Sporcular Dilara ve Ali dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL,(DHA)

Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye, iki dünya şampiyonluğu elde etti. Dilara Çevik ve Ali Topaloğlu atletizm disk atmada dünya şampiyonu oldu.

Portekiz\'in Madeira Adası\'nda 3 Ekim\'de başlayıp 7 Ekim\'de sona erecek Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası\'nda, down sendromlu sporcu Dilara Çevik, Atletizm disk atma dalında 13.88 metre derecesi ile dünya şampiyonu olurken, çekiç atma dalında ise dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonada down sendromlu bir diğer sporcu Ali Topaloğlu, atletizm gülle atma dalında 10.04 Metre ile dünya şampiyonluğunu elde ederken, disk atma dalında ise 25,77 metre derecesi ile dünya ikincisi oldu.

DOWN SENDROM MASA TENİSİ DÜNYA ŞAMPİYONASI\'NDA İKİ KUPA, 4 MADALYA

Masa Tenisi Dünya Şampiyonası\'nda yarışan ve Benay Balcı ve Merve Peker\'den oluşan Masa Tenisi Kadınlar Takımı, Fransa\'nın ardından dünya ikincisi oldu. Aynı turnuvada çift erkeklerde Türkiye\'yi temsil eden Erman Çetiner ile Enes Yılmaz\'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğü elde etti.

BİROL AYDIN: \"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

Dünya şampiyonu olan Dilara Çevik ve Ali Topaloğlu, dünya şampiyonluğu sonucu aldıkları altın madalyalarını şehitlere armağan ettiler. 1\'inci gün müsabakaları sonunda bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, \"Portekiz\'in Madeira Adası\'nda devam eden Down Sendromlu Özel Sporcular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazanarak Türk milletinin göğsünü kabartan sporcularımız Dilara Çevik ve Ali Topaloğlu başta olmak üzere, Masa Tenisi Bayanlar Dünya İkincisi olan Benay Balcı ve Merve Peker\'i ve dünya üçüncüsü olan Masa Tenisi Erkek Milli Takımız Erman Çetiner ve Enes Yılmaz\'ı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sporcularımıza emek veren başta aileleri olmak üzere antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Özel sporcularımıza her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya\'ya, emeği geçen tüm yöneticilerimize ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

SADETTİN AKÇİ IAADS YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Portekiz\'de düzenlenen şampiyona öncesinde Uluslararası Down Sendromlular Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi, katılımcı ülkelerin büyük desteği ile 4 yıllığına IAADS\'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Seçimler sonrası bir açıklama yapan Sadettin Akçi, \"Bize bu yolda destek veren Federasyon Başkanım Birol Aydın ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, ülkemize spor alanında çağ atlatan, engelli dostu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya\'ya ve tüm Özel Sporcular ve Spor Camiamıza teşekkür ediyorum\" açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)