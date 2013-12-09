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Yaşam

Down Sendromlu öğrencisine tacizde bulduğu iddia edilen öğretmene 14 yıl hapis

Öğretmenin cinsel tacizine maruz kaldığı iddia edilen Down Sendromlu çocuğun ifadesini alan Psikolog Yasemin Temel, kapanmak üzere olan davanın seyrini değiştirdi

09 Aralık 2013 10:52

Öğretmenin cinsel tacizine uğrayan Down Sendromlu M.D. ile ilgili davada, mağdur çocuğun ifadesini alan psikolog “Çocuğa itibar edilebilir. Down sendromlu çocukların hayal güçleri zayıftır ve yalan söyleme yetenekleri yoktur” dedi. Mahkeme, bu tespiti dikkate alarak öğretmene 14 yıl hapis cezası verdi.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul Sancaktepe’de bir ilkokulun zihinsel engelliler sınıfında öğrenim gören Down Sendromlu M.D.’nin davranışlarından şüphelenen anne K.D. suç duyurusunda bulundu. K.D. şikâyet dilekçesinde, o dönemde 15 yaşında olan oğlunun iki aydan beri okula gitmeyi istemediğini ve öğretmeni Y.E.’nin çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İfadesine başvurulan Y.E. iddiayı yalanlarken “Saldırgan hareketleri vardı, ailesine bildirdim. Zaten alınan raporda tecavüze uğradığına dair kanıt yok” dedi.

 

'Hayal güçleri zayıf'

 

Down Sendromlu M.D.’nin ifadesini alan psikolog Yasemin Temel ise hazırladığı raporla mahkemenin seyrini değiştirdi. Delil yetersizliği nedeniyle dosya kapanmak üzereyken, mahkemede ifade veren Temel, “Mağdur Down Sendromlu bir çocuktur. Ancak olayları hatırlıyor, anlatmak istediğini bana söyledi. Anlattıklarına itibar edilebileceği kanaatindeyim. Çünkü Down Sendromlu çocukların hayal güçleri zayıftır ve yalan söyleme yetenekleri yoktur” dedi. Bu tespit üzerine mahkeme diğer delilleri de göz önünde bulundurarak cinsel istismar suçundan öğretmen Y.E.’ye 14 yıl hapse mahkûm etti. Dosya itiraz üzerine Yargıtay’a gönderildi.


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