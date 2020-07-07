Down sendromlu ilk model Vogue dergisinin kapak yüzü oldu: Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum

18 yaşındaki Ellie Goldstein oldukça hırslı.

"Ünlü olmak istiyorum," diyor Londralı genç model.

Ve fazladan bir kromozom sahibi olmak onu durdurmayacak.

Ellie, Vogue dergisinde yer alan ilk Down sendromlu model oldu.

Gucci'nin maskarasının tanıtımı için hazırlanan kampanyanın yüzü olmuş ve Vogue İtalya'nın kapağında yer almıştı.

Telefona yanıt veren Ellie'nin annesi Yvonne olmuş.

"İnanamadık, böyle büyük bir markanın Ellie'yi seçeceğine! Her zaman spot ışıklarının üzerinde olmasını istedi ve insanları eğlendiren biri oldu."

Genç modelin yer aldığı Instagram paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Ellie, "Deli gibi 'like' almış." diyor. "Çok şirin olduğumu belirten ve 'Kaşlarını kıskanıyorum!' denilen yorumu çok sevdim."

Ellie modellik ajansı Zebedee Management için 2017'den beri modellik yapıyor. Ajansın amaçlarından biri öğrenme zorlukları yaşayanlar, engelliler ya da iki cinsiyetli kişiler gibi azınlıkların medyada görünürlüğünü artırmak.

Televizyonda ajansın reklamını gören arkadaşı Ellie'yi kaydolmasını için ikna etmiş.

Ama dünya bu çoğulculuk için hazır mı?

Yvonne Goldstein bunun için geç bile kalındığını düşünüyor:

"Geri dönüşler dünyanın çoğulculuğu ve katılımcılığı kabul etmeye ve kucaklamaya istekli olduğunu gösteriyor. Ve olan biten her şeyi düşündüğümüzde daha fazla pozitifliğe ihtiyacımız var."

Yine de Paris'teki Silent Models ajansından Vincent Peter öğrenme zorluğu yaşayan modeller için kendilerine bir talep gelmediğini kaydediyor:

"Yaz tatilinden sonra ya da bir sonraki moda haftasında göreceğiz ama açıkçası şimdilik yok."

Mode endüstrisi bir sonraki adımını düşünüp taşınırken, Goldstein bir sonraki projesini iple çekiyor.

Kendisini bundan sonra nerede görmek istediği sorulduğunda, "Louis Vuitton! Chanel!" diyor.

"Dünyadaki bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum!"

BBC Rusça Servisi'nde Alina Isachenka katkı sağladı.