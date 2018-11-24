Down Sendromlu Hazal yeni yaşına düğünle girdi

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE’DE yaşayan Hazal, yirminci yaşını yıllarca hayalini kurduğu beyaz gelinliğiyle kutladı. Maltepe Belediyesi ve gönüllerinin desteğiyle düzenlenen düğünde Hazal, babası ve annesinin kollarında, davul ve zurna eşliğinde ayakta alkışlandı.

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisiyken, kalp tansiyonu teşhisi konmasının ardından eve mahkûm olan Hazal Işık, 20’inci yaşını, yıllarca hayalini kurduğu bir düğün organizasyonuyla kutladı. Sanatçı Selçuk Balcı’nın sahne aldığı gecede Hazal, babası, ağabeyi ve dedesi ile dans etti. Hastalığı sebebiyle oksijen tüpünden ayrılamayan Hazal’ın mutluluğu karşısında davetliler, gözyaşlarını tutamadı. Hazal’ı hayalini kurduğu günde, Maltepe Belediyesi’ne bağlı rehabilitasyon merkezi çalışanları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNÜNDE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Maltepe’de bir düğün salonunda düzenlenen doğum günü partisinde pastanın kesilmesinin ardından Hazal, ünlü sanatçı Selçuk Balcı ile birlikte, ‘Bu da gelir bu da geçer’ türküsünü seslendirdi. Balcı, “Hazal’ı çok seviyorum. Öncesinde bir piknikte sahneye birlikte çıkmıştık. Biz bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık ama ilk kez bir düğünde sahne alıyorum” diye konuştu.

Hazal’ın annesi Naciye Işık, “Bugün kızımın 20’nci yaş günü. Kızını bu şekilde görmek her annenin en güzel, en tatlı hayali. Her düğüne gittiğimizde, ‘Ben gelinlik giyeceğim, ben evleneceğim, ben pasta keseceğim’ derdi. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.