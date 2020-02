Down Sendromlu Hatice'nin gelinlik hayali gerçek oldu

ANKARA, (DHA)- YENİMAHALLE Belediyesi, Down Sendromlu Hatice Ataman’ın beyaz gelinlik hayalini sembolik düğün organizasyonuyla gerçeğe dönüştürdü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde Yeni Salon’da düzenlenen düğüne, ilk ve tek aşkı babası Cüneyt Ataman’ın kolunda gelen 21 yaşındaki Hatice Ataman, nikâh masasına da babasıyla oturdu. Down sendromlu genç kız için düğün öncesi evinde kına gecesi yapıldı. Yenimahalle Belediyesi’nin organize ettiği kuaförde saçını ve makyajını yaptıran Hatice Ataman, kuaförden düğün salonuna konvoyla getirildi. Hatice Ataman, babası Cüneyt Ataman’ın kolunda salona girdi. İlk dansını babasıyla yapan Hatice, sembolik nikâhı için de babasıyla nikâh masasına oturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın kıydığı nikâhta CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da nikâh şahitliği yaptı.

Başkan Yaşar, “Hatice Ataman ve Cüneyt Ataman’ın belediyemize yaptığı yazılı başvuruyu inceledik. Birbirlerine olan baba kız sevgisinin çok derin olduğunu gördük. Şimdi de şahitler ve konuklar önünde sevgilerini sözlü olarak beyan ettiler. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’nun bana verdiği yetkiyle sizin sevginizin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum” dedi.

‘HATİCE’NİN GÖZLERİNDEKİ IŞIK HİÇ SÖNMESİN’

Nikâhın ardından halay çekip oyun havalarıyla eğlenen Hatice’yi akrabaları da sahnede yalnız bırakmadı. Düğün pastasını da alkışlar arasında kesen Hatice Ataman’ı altın takarak tebrik eden Başkan Yaşar, “Hatice’nin gözlerindeki ışık hiç sönmesin. 10 yıldır görev yapıyorum beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden olay bugünkü bu düğün seremonisi oldu. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, üzüntümüz. Bugün de böyle bir sevince ortak olduk” diye konuştu.



