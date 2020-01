Down sendromlu gençlerden +1 fotoğraf sergisi

Lise öğrencisi Yaman Türkmen’in hazırladığı, Down sendromlu gençlerle “kaynaştırma projesi” +1 Değer Hareketi; Down Sendromu Derneği’nin koordinasyonuyla hayata geçiyor.

+1 Değer Hareketi’nin ilk ayağı olan +1 Fotoğraf Sergisi, 17 Ekim 2012’de açılıyor. Sergide Down sendromlu gençlerin, Yaman Türkmen ve arkadaşlarının desteğiyle, İstanbul sokaklarında haftalar süren fotoğraf çekiminden kareler yer alacak. Fotoğrafların satışından elde edilen gelirin tamamı Down Sendromu Derneği’ne bağışlanacak.

Türkiye’de her gün bir veya iki Down sendromlu bebek doğuyor. Down sendromlu insanların erken eğitim ve kaynaştırma ile sosyal hayata katılımları ve bağımsız yaşamlar kurmaları mümkün olmasına rağmen Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık düşük seviyelerde. Bu gerçekten ve kendi amcasının hikayesinden yola çıkan lise öğrencisi Yaman Türkmen, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımlarına dikkat çekmek ve önyargıların önüne geçmek amacıyla bir proje hazırladı. Okul arkadaşlarıyla birlikte Down Sendromu Derneği ile irtibata geçen ve proje geliştiren gençlerin çalışmaları ilk meyvesini verdi.

Down Sendromu Derneği ve psikolog Uğur Azim Erdal’dan destek alan Yaman Türkmen ve arkadaşları, Down sendromlu gençlerle beraber fotoğraf çekmenin incelikleri üzerine çalıştılar ve İstanbul sokaklarında birlikte fotoğraf çektiler. Haftalar süren çekimlerde Down sendromlu gençler horozlardan ağaçlara, mimari yapılardan çiçeklere birçok fotoğraf çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 21 kare sergilenecek. Serginin açılışı 16 Ekim’de yapılacak, 17-18 Ekim süresince art On Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Sergide Beyza Nur Erdoğan, Emre Gürcan, Eyüp Bircan, Gökhan Çalışkan ve Robert Cem Osborn’un fotoğrafları yer alıyor. Down sendromlu gençlerin sergi fotoğraflarının çekiminde birlikte çalıştıkları lise öğrencileri ise Cem İnan Ünlü, Deniz Arıtürk, Ertuğrul Alemdar ve Yaman Türkmen.

Fazladan 1 kromozom

Amcasının Down sendromlu olduğunu ve çok küçük yaşta kromozom kavramıyla tanıştığını söyleyen +1 Değer Hareketi Proje Lideri Yaman Türkmen, “Amcam Suat Türkmen’in fazladan 1 kromozomu var. Biz kendisini ailemizin meleği olarak kabul ettik. Çünkü onun varlığı; aileyi birbirine bağlayan değerleri, azmi, dayanışmayı, şefkati, sabrı, iradeyi ve en önemlisi saf insan sevgisini yaşatıp sürdürmek konusunda bizi hep motive etti. Büyüdükçe ve Down sendromu hakkında bilgi sahibi oldukça aslında onların bizlerden farklı olmadığını, bizlerle aynı eğitim ve sosyal hayatı paylaşabileceklerini gördüm. Bu konuya dikkat çekmek için bir proje gerçekleştirmek istedim” diyerek çıkış noktasını açıklıyor.

Okuldan arkadaşlarının da projeye verdikleri destekle ilerlediğini belirten Yaman Türkmen “Fazla kromozomdan ilham alarak +1 Değer Hareketi dedik ve Down sendromlu insanları tanımanın hayata +1 değer kattığını vurgulamak istedik. Proje boyunca Down sendromlu arkadaşlarımdan çok şey öğrendim, amcam sebebiyle yakınan bilmeme rağmen Down sendromlu gençlerle geçirdiğim zamanda yepyeni bir dünya ile tanıştım” diye bilgi veriyor.

'Farklılıklar değil, benzerlikler öne çıkmalı'

Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin de, “Down sendromlu insanların toplum içinde mutlu, bağımsız ve üretken hayatlar kurmalarını sağlamanın yolu kaynaştırmadan geçiyor. Bu proje de fotoğraf ile kaynaştırma projesi olarak geldi ve çok sevdik. Farklılıkların değil benzerliklerin öne çıktığı bir gelecek için bu proje önemli bir adım” diyor ve bu projenin model olarak kullanılacağını belirtiyor.

Projeyi Romanya'da anlatacak

+1 Değer Hareketi’nin ikinci adımı olarak proje uluslararası platforma taşınacak. Yaman Türkmen 13 Ekim 2012 tarihinde Romanya’da yapılacak uluslararası bir Down sendromu toplantısında projesini anlatarak değişik ülkelere de model olarak sunacak.