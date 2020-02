Down sendromlu genç kızlara temsili kına gecesi

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Belediyesi tarafından Down sendromlu genç kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi. Mehmet Işıtan Uygulama Okulu\'nda öğrenci olan genç kızların gelinlik giyerek kına yakmalarının yanı sıra Anneler Günü birlikte kutlandı.

Mehmet Işıtan Uygulama Okulu öğrencisi 15 Down sendromlu genç, Engelsiz Cafe de düzenlenen temsili kına gecesinde bir araya geldi. Ektinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Down sendromlu genç kızlarla birlikte yaş pasta kestikten sonra hepsine ayrı ayrı altın taktı. Güne Okul Müdürü Sami Yanık, okul öğretmenleri, öğrencilerin yakınları da katıldı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve dans eden Down sendromlu kızlar, unutulmayacak bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Gecenin sonunda ise okul öğretmenleri tarafından müzik eşliğinde kına yakılırken engelli kızlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir günde çifte mutluluk yaşadığını belirterek “Ben bugün bütün annelerimizin Anneler Günü\'nü kutluyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimizin anneleri çocuklarının genç kızlarının gelinlik giyme isteğinden bahsetti. Bizde bunu, en uygun gün olarak bugün tespit ettik. Güzel bir organizasyon ile gördüğünüz gibi gerçek bir düğün oldu. Özellikle annelerimiz çok mutlu, ben emeği geçen herkesi bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu inşallah bunun devamını da getiririz. Duygulandım her şey bir araya geldi. Hem Engelliler Haftası, hem de Anneler Günü idi. Özel bir gündü bende çok duygulandım tabiî ki bu mutluluk görünce hepimizi ister istemez duygulandırıyor. Bunlar bizim özel kardeşlerimiz. İnşallah gönüllerince olur” dedi.

Down Sendromlu aileleri böyle güzel bir organizasyonu kendilerine sunmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı\'ya teşekkür etti.

