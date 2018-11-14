T24 LogoT24 Logo
Spor

Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

İSTANBUL (DHA) - Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Terni kentinde bugün başladı

14 Kasım 2018 02:36

İSTANBUL (DHA) - Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya\'nın Terni kentinde bugün başladı.
Futsal Avrupa Şampiyonası\'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya\'yı 4-2 yendi.
Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası\'nda bugün TSİ 14.30\'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya\'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye\'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu kaydetti.
Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30\'da Portekiz ile oynayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADown SendromluSporcular Futsal AvrupaTerniFutsal AvrupaTürkiye Down Sendromlu FutsalMilli TakımıDünya Down Sendromlular FederasyonuAvrupaTSİTürkiyeResul Orakçı Hami Haldız Anıl KoçakAli TopaloğluPortekiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24