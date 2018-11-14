Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya'yı devirdi

İSTANBUL (DHA) - Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya\'nın Terni kentinde bugün başladı.

Futsal Avrupa Şampiyonası\'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya\'yı 4-2 yendi.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası\'nda bugün TSİ 14.30\'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya\'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye\'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu kaydetti.

Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30\'da Portekiz ile oynayacak.

FOTOĞRAFLI