Down sendromlu çocuklara eğlenceli eğitim

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi bünyesinde kurulan Edirne Akademi\'de düzenlenen \'Ritim ve Dans Atölyesi\'nde down sendromlu çocuklar dans edip, gönüllerince eğlenirken, hareket kabiliyetleri de artıyor.

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde, özel bir sanat merkezi müdürü ve bale hocası Korcan Paytar ile ekibi tarafından gerçekleştirilen Ritim ve Dans Atölyesi\'nde down sendromlu çocuklar kendilerini müziğin ritmine bırakarak eğleniyor. Çocuklar, dans ederken çok mutlu olduklarını belirtirken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Down sendromlu çocuklarımızın müziğe, ritme ve dansa göstermiş oldukları yapıcı ve olumlu tepkileri, onların üzerindeki pozitif etkiyi bir kez daha görmüş olduk. Özel çocuklarımızın yüzlerindeki bu mutluluk bizleri daha da mutlu etti. Edirne Akademi\'ye katkıda bulunan herkese; çocuklarımıza bu özel günü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Akademi hocalarından Korcan Paytar, iki hafta önce başladıkları eğitime 13 öğrencinin katıldığını belirterek, \"Umarım giderek daha da çok artar. Öğrencilerimizin hareket kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Öncelikle ritim çalışması yaptık. Daha sonra sesler çıkararak çıkan sesleri taklit etmeye çalıştılar. Bunun dışında ısınma esneklik yaptık, dans ederek. Koordinasyon çalıştık çemberlerle. İlerleme oldukça çalışmalar devam edecek. Çocuklar zaten eğitimli ve gayet de başarılılar. Umarım bu konuda daha da başarılı oluruz\" dedi.

Down sendromlu çocuklar da düzenlenen etkinlikten çok memnun olduklarını dile getirdi.



