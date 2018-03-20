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Down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri "+1 Sevgi +1 Destek" başlıklı bir konferans düzenledi

20 Mart 2018 15:39

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri \"+1 Sevgi +1 Destek\" başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans kapsamında down sendromlu bireyler için farkındalık teması üzerinde duruldu.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri, down sendromlu bireylere karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini ve down sendromlu bireylerin toplumda daha aktif bir şekilde rol alması gerektiğini vurguladı. Sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde down sendromlu bireyler, gastronomi öğrencileriyle buluşturularak eğlenceli dakikalar geçirmeleri sağlandı ve kendilerini neler yapabileceklerini görmeleri açısından bir mutfak organizasyonu düzenlendi.

Farkındalık çalışmasının ikinci aşaması olan konferansa psikolog Ayça Tezerişir ve Tomurcuk Vakfı Başkan Yardımcısı Esra Şentuna konuşma yapmak için katıldı. Konuşmacılar bu konudaki çalışmaların önem arz ettiğini belirterek, down sendromu hakkında önemli bilgileri aktardılar. Psikolog Ayça Tezerişir Tomurcuk Vakfı olarak yaptıkları çalışmaları konferans salonundaki öğrencilerle paylaştı. Konferans sırasında Vakıf başkan yardımcısı Esra Şentuna, “Down sendromlu bireylerin bu tarz etkinliklerle çok eğlendiklerini, özgüvenlerini tazelediklerini ve bu tarz etkinliklerin sıklıkla yapılması gerektiğini düşünüyorum” diyerek İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerine ve öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu’ya teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda Tozlu, psikolog Ayça Tezerişir ve Tomurcuk Vakfı başkan yardımcısı Esra Şentuna’ya plaketlerini takdim etti.

(FOTOĞRAF)

 

 

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