Down sendromlu çocuklar dans ederek eğlendi

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi bünyesinde kurulan Edirne Akademi\'de down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen \'Ritim ve Dans Atölyesi\'nde çocuklar dans edip, gönüllerince eğlendi.

Edirne Belediyesi bünyesinde bir süre önce kurulan Edirne Akademi, down sendromlu çocuklara yönelik \'Ritim ve Dans Atölyesi\' düzenledi. Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde, Öykü Sanat Merkezi Müdürü ve bale hocası Korcan Paytar ile ekibi tarafından gerçekleştirilen Ritim ve Dans Atölyesi\'nde down sendromlu çocuklar kendilerini müziğin ritmine bırakarak eğlendi.

Müziğin ve dansın tüm bireyler üzerinde birleştirici ve yakınlaştırıcı bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Edirne Akademi, bu kez de genetik bir farklılığa sahip olan down sendromlu çocuklarımıza yönelik bir faaliyet gerçekleştirdi. Atölye çalışmasına katılan özel çocuklarımız gerçekten de eğlenceli bir gün geçirdiler. Down sendromlu çocuklarımızın müziğe, ritme ve dansa göstermiş oldukları yapıcı ve olumlu tepkileri, onların üzerindeki pozitif etkiyi bir kez daha görmüş olduk. Özel çocuklarımızın yüzlerindeki bu mutluluk bizleri daha da mutlu etti. Edirne Akademi\'ye katkıda bulunan herkese; çocuklarımıza bu özel günü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen \'Ritim ve Dans Atölyesi\' her pazartesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAFLI