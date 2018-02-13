T24 LogoT24 Logo
Gündem

Down sendromlu çocuklar dans ederek eğlendi

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi bünyesinde kurulan Edirne Akademi'de down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen 'Ritim ve Dans Atölyesi'nde çocuklar dans edip, gönüllerince eğlendi

13 Şubat 2018 15:05

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi bünyesinde kurulan Edirne Akademi\'de down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen \'Ritim ve Dans Atölyesi\'nde çocuklar dans edip, gönüllerince eğlendi.
Edirne Belediyesi bünyesinde bir süre önce kurulan Edirne Akademi, down sendromlu çocuklara yönelik \'Ritim ve Dans Atölyesi\' düzenledi. Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde, Öykü Sanat Merkezi Müdürü ve bale hocası Korcan Paytar ile ekibi tarafından gerçekleştirilen Ritim ve Dans Atölyesi\'nde down sendromlu çocuklar kendilerini müziğin ritmine bırakarak eğlendi.
Müziğin ve dansın tüm bireyler üzerinde birleştirici ve yakınlaştırıcı bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden  Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Edirne Akademi, bu kez de genetik bir farklılığa sahip olan down sendromlu çocuklarımıza yönelik bir faaliyet gerçekleştirdi. Atölye çalışmasına katılan özel çocuklarımız gerçekten de eğlenceli bir gün geçirdiler. Down sendromlu çocuklarımızın müziğe, ritme ve dansa göstermiş oldukları yapıcı ve olumlu tepkileri, onların üzerindeki pozitif etkiyi bir kez daha görmüş olduk. Özel çocuklarımızın yüzlerindeki bu mutluluk bizleri daha da mutlu etti. Edirne Akademi\'ye katkıda bulunan herkese; çocuklarımıza bu özel günü yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum\" dedi.
Down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen \'Ritim ve Dans Atölyesi\' her pazartesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde gerçekleştirilecek. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA EDİRNE BelediyesiEdirne AkademiDans AtölyesiEdirne BelediyesiEdirne Belediyesi Engelsiz Yaşam MerkeziSanat Merkezi MüdürüKorcan PaytarRitimMüziğinBelediye Başkanı Recep GürkanAkademiAtölyeDownEngelsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24