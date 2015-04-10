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Yaşam

Down sendromlu çocuk, rehabilitasyon merkezinden gözleri morarmış, yaralı halde döndü!

Aile, darp iddiasıyla rehabilitasyon merkezi hakkında şikâyetçi oldu

10 Nisan 2015 18:31

Adana'da down sendromlu 13 yaşındaki Şakir Ethem Bozdoğanlı, rehabilitasyon merkezinden gözleri morarmış, yüzü yaralı halde döndü. Çocuğun ailesi rehabilitasyon merkezi hakkında şikâyetçi oldu.

Merkez Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir rehabilitasyon merkezine 2 yıldır devam eden down sendromlu Şakir Ethem Bozdoğanlı, iddiaya göre akşam eve gözleri morarmış ve yüzü yaralı halde servis ile bırakıldı. DHA'da yer alan habere göre, oğlunu bu halde gören baba 52 yaşındaki Celal Bozdoğanlı, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yüzündeki yaralar tedavi edilen oğlunun bu hale nasıl geldiğini bilmediğini belirten baba Bozdoğanlı, hastane polisine darp iddiasıyla şikâyetçi oldu. Oğlunun ayakta durmakta güçlük çektiğini belirten baba Bozdoğanlı, "Çocuk kendini bu duruma getiriyorsa bile merkezin görevlileri yok mu? Yok dövülüyorsa oradaki yetkililer hakkında şikâyetçiyim" dedi.

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