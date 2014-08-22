'Down sendromlu bebeklerin dünyaya gelmesi ahlaka aykırı'

İngiliz yazar ve evrimsel biyolog Richard Dawkins, annelerden Down sendromlu bebeklerini doğurmamalarını istedi. Telegraph'ın haberine göre Dawkins, bu isteğini, “Bu bebeklerin dünyaya getirilmeleri ahlaka aykırı” sözleriyle açıkladı. Yazar, açıklamasının ardından yoğun tepki çekti.

“Down sendromlu bebeklerin kürtajla alınmasını” savunan Oxford’lu profesör, kendisine Twitter ’dan yazan bir kullanıcının, “Dürüst olmak gerekirse, Down sendromlu bir bebeğe hamile kalırsam ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten ahlaki bir ikilem” şeklindeki ifadelerine “ Kürtaj yaptırıp yeniden denersin. Seçeneğin varsa, onu dünyaya getirmek ahlaksızlık olur” diyerek yanıt verdi.

'Et yiyenlerin kürtaja karşı çıkmaya hakkı yok'

Açıklamasından kısa süre sonra eleştiri yağmuruna tutulan yazar, duruşunun “Ceninlerin insanî duyguları olmadığı için çok medeni” olduğunu belirtti. Dawkins, “Kürtaj tartışmasına önemli soru ‘o bir insan mı?’ değildir. Asıl sorulması gereken ‘O acı çekecek mi?’ olmalıdır” dedi ve ekledi: “Özellikle et yiyen insanların kürtaja karşı çıkmaya hakkı yoktur.”