Down sendromlu Alperen'in olimpiyat hayali

Antalya\'da 2 yıl önce katılmaya başladığı yüzme yarışlarında 18 Türkiye şampiyonluğu kazanmasıyla milli takıma seçilmenin gururunu yaşayan down sendromlu Alperen Menç (16), ay yıldızlı formayla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda yarışma hayaline kulaç atıyor.

Antalya\'da oturan Ferhat- Gülşen Menç çifti, down sendromlu çocukları Alperen\'i yüzme öğrenmesi ve sosyalleşmesi isteğiyle 8 yaşında kursa gönderdi. Alperen, kurstaki eğitmenlerinin yönlendirmesiyle 2 yıl önce antrenör Semra Karayılanoğlu\'yla antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu\'nun düzenlediği yarışlara katılan Alperen, 15 yaş kategorisinde sırt üstü, serbest, kurbağalama, kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2 yılda 18 altın madalyanın sahibi olan Alperen, milli takıma seçilerek, başarılarını taçlandırdı.

OLİMPİYAT HAYALİNE KULAÇ ATIYOR

Kosova\'da 18 Mayıs\'ta yapılacak Down Sendromlular Uluslararası Yüzme Yarışı\'nda kulaç atacak Alperen, ilk uluslararası müsabakasında madalya hedefliyor. Kepez Belediyesi\'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu\'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Alperen, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı istediğini söyledi. Hayallerini anlatan Alperen, \"Milli takımla yarışacağım için çok mutluyum. Yarışla annemi, babamı, kardeşlerimi, antrenörümü gururlandıracağım. Çevremdekiler de çok sevinecek. Hep milli sporcu olmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hayalim olimpiyata katılmak\" dedi.

İLK YARIŞINDA DİSKALİFİYE OLDU, SONRASINDA İSE MADALYAYI KAPTIRMADI

Antrenör Semra Karayılanoğlu ise genç sporcunun 2 yıl önce iyi yüzme bilmesine rağmen yeteneklerini sonradan keşfettiğini anlattı. Sporcusunun antrenmanlarla yüzmedeki teknik bilgileri çok kolay öğrendiğini aktaran Karayılanoğlu, Alperen\'in ilk yarışında kural ihlali nedeniyle diskalifiye olması sonrası katıldığı her yarışta altın madalya kazanma başarısını gösterdiğini söyledi. Milli takım hedefini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarına değinen Karayılanoğlu, \"Bu yıl milli takımı hedefliyorduk ve amacımıza ulaştık. Dünya şampiyonası barajını aşarak katılma hakkı kazandık ama bu sene katılmayacağız. Şu an dünya şampiyonasına gidemiyoruz ama Kosova\'da uluslararası şampiyonaya katılacağız. Asıl hedefimiz paralimpik olimpiyatlara katılmak. Bunu başaracağız\" diye konuştu.

