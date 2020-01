Down sendromlu Ali Topaloğlu'dan çift altın madalya 

ANKARA-(DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımı Portekizde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonasının ikinci gününde madalyaları topladılar.

Down Sendromlular Atletizm Avrupa Şampiyonasında Ali Topaloğlu 100 metreyi 15.48 koşarak altın madalyanın sahibi olurken, gülle atmada ise 9,79 m derecesi ile ikinci altın madalyayı ülkenize kazandırmış oldu. Ali Topaloğlu ayrıca disk atmada 23,88 derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dilara Çevik ise gülle Atmada 4,69 derecesi ile Avrupa Şampiyonu olurken , 14,32 ile disk atmada 1.nci oldu. Dilara Çevik ; 200 m 56,40 ile 2\'nci ,100 m 24,50 ile 2.nci oldu .

Volkan Yavuzaslan cirit atmada 25 ile 2.nci , Disk Atmada 21,54 ile 3.ncü oldu.

MASA TENİSİNDE 8 MADALYA

Portekiz\'in Gaia kentinde yapılan Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası\'nda millilerimiz madalyaları toplamaya devam ediyor. Çift bayanlarda yarışan sporcularımız Benay Balcı ve Merve Peker, müsabakalar sonunda Avrupa çift bayanlar 3.lüğünü kazandı. Çift erkeklerde de millilerimiz bronz madalya kazandı. Erman Çetiner ve Taygun Arı, ilk turda Portekizli rakiplerini 3-0 geçti, sonraki turda ise Fransız rakiplerine yenildiler ve bronz madalyanın sahibi oldular. İlk gün yapılan müsabakalarda ise masa tenisi bayanlarda Merve Peker ve Benay Balcı takım halinde Avrupa 2. si , masa tenisi erkekler\'de Erman Çetiner ve Taygun Arı takım halinde Avrupa 2.si olmuşlardı. Bu sonuçlar ile masa tenisi de 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmış oldular .

