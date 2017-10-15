T24 LogoT24 Logo
Spor

Down sendromlu Ali Topaloğlu'dan çift altın madalya 

ANKARA-(DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımı Portekizde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonasının ikinci gününde madalyaları topladılar

15 Ekim 2017 18:39

ANKARA-(DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımı Portekizde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonasının ikinci gününde madalyaları topladılar. 
Down Sendromlular Atletizm Avrupa Şampiyonasında Ali Topaloğlu 100 metreyi 15.48 koşarak altın madalyanın sahibi olurken, gülle atmada ise 9,79 m derecesi ile ikinci altın madalyayı ülkenize kazandırmış oldu.  Ali Topaloğlu ayrıca disk atmada 23,88 derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
Dilara Çevik  ise gülle Atmada 4,69 derecesi ile Avrupa Şampiyonu olurken , 14,32 ile disk atmada 1.nci oldu. Dilara Çevik ; 200 m 56,40 ile 2\'nci ,100 m 24,50 ile 2.nci oldu . 
Volkan Yavuzaslan cirit atmada 25 ile 2.nci , Disk Atmada 21,54 ile 3.ncü oldu.   
MASA TENİSİNDE 8 MADALYA              
Portekiz\'in Gaia kentinde yapılan  Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası\'nda millilerimiz madalyaları toplamaya devam ediyor. Çift bayanlarda yarışan sporcularımız Benay Balcı ve Merve Peker, müsabakalar sonunda Avrupa çift bayanlar 3.lüğünü kazandı.  Çift erkeklerde de millilerimiz bronz madalya kazandı. Erman Çetiner ve Taygun Arı, ilk turda Portekizli rakiplerini 3-0 geçti, sonraki turda ise Fransız rakiplerine yenildiler ve bronz madalyanın sahibi oldular. İlk gün yapılan müsabakalarda ise masa tenisi bayanlarda Merve Peker ve Benay Balcı takım halinde Avrupa 2. si , masa tenisi erkekler\'de Erman Çetiner ve Taygun Arı takım halinde Avrupa 2.si olmuşlardı. Bu sonuçlar ile masa tenisi de 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmış oldular .

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA TürkiyeSporcular Spor Federasyonu AtletizmMasa Tenisi Milli Takımı PortekizdeDown Sendromlular AvrupaSendromlular Atletizm AvrupaAli TopaloğluTopaloğluDilaraAtmadaAvrupaYavuzaslanDisk AtmadaTENİSİNDEMADALYA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24