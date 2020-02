Down Sendromlu Ali Topaloğlu ikinci kez Dünya Şampiyonu

İSTANBUL, (DHA)

Portekiz\'in Madeira Adası\'nda devam eden Down Sendromlular Dünya Şampiyonası\'nın ikinci gününde piste çıkan Ali Topaloğlu, 100 metrede 15,20 derecesi ile Dünya Şampiyonu olurken Finlandiya\'dan Jani Toyryla 16,68 ile ikinci, Güney Afrika\'dan Hannes- Walt Klerk ise 16,96\'lık derecesi ile üçüncü oldu.

Ali Topaloğlu, birinci gün ise gülle atma dünya şampiyonu, disk atma dalında ise 25:77\'lik derecesiyle ikinci oldu.

DİLARA ÇEVİK DÜNYA ŞAMPİYONU

Şampiyonada Türkiye\'yi temsil eden Dilara Çevik, 1\'inci gün disk atma dalında 13,88 metrelik deresi ile dünya şampiyonu olurken, gülle atmada ise 4,55 metre derecesi ile 3\'üncü oldu. Dilara Çevik 2\'nci gün ise 400 metre koşuda 2:04:08 dakikalık derecesi ile üçüncü, 100 metre koşuda ise 22:11\'lik derecesiyle yine üçüncü oldu. Şampiyonada ikinci gün yarışan Merve Uzun ise 2,96 derecesi ile üçüncü oldu. İkinci gün yarışları sonunda milli takım atletizm branşında 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanırken, masa tenisinde ise kadınlar milli takımı dünya ikincisi oludu. Çift erkeklerde ise takım halinde dünya 3\'üncülüğü yyaşandı. Şampiyonada ikinci gün sonunda Türkiye 3 altın , 3 gümüş, 6 bronz madalya kazanıldı.

Müsabakaların sonunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen başarıların Türk milleti için büyük mutluluk olduğunu belirtirken, \"Portekiz\'in Madeira adasında devam eden Down Sendromlu Özel Sporcular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası\'nda Ali Topaloğlu 2 altın ,1 gümüş, Dilara Çevik 1 altın, 3 bronz, Merve Uzun 1 bronz, masa tenisinde ise Merve Peker ve Benay Balcı 2 gümüş, erkeklerde Erman Çetiner ve Enes Yılmaz ise 2 bronz madalya kazanarak Türk milletinin göğsünü kabarttılar. Sporcularımızı ve sporcularımıza emek veren başta aileleri olmak üzere antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Özel sporcularımıza her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya\'ya , emeği geçen tüm yöneticilerimize ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" dedi.

