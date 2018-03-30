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Down sendromlu Ahmet Can'ın askerlik hayali gerçek oldu

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Ahmet Can Gülep'in (16) askerlik hayali, Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimiyle gerçeğe dönüştü

30 Mart 2018 17:28

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Ahmet Can Gülep\'in (16) askerlik hayali, Belediye Başkanı Osman Okumuş\'un girişimiyle gerçeğe dönüştü. Askeri kamuflaj giyen Ahmet Can, İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne misafir edildi.
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir özel rehabilitasyon eğitim merkezi yetkilileri, öğrencilerle birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş\'u ziyaret etti. Okumuş, makamında ağırladığı öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerden Ahmet Can Gülep, Başkan Okumuş\'a askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini söyledi. Osman Okumuş, Ahmet Can\'ın bu hayalini gerçekleştirmek için Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti ve olumlu cevap aldı.
İÇTİMAYI AHMET CAN ALDI
Başkan Osman Okumuş, askeri kamuflaj ve bot alıp, Ahmet Can Gülep\'i belediyeye davet etti. Başkanın kendisini neden davet ettiğinden habersiz olan Ahmet Can, asker olacağını öğrenince çok mutlu oldu. Kamuflajını giyerek Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giden Ahmet Can Gülep\'e komutanın kendisi olduğu söylendi ve içtimayı aldı. Ahmet Can, ardından jandarma aracına binip, telsizle emirler verdi. Askerlik hayalini gerçekleştiren Ahmet Can Gülep, belediyeye giderek Başkan Osman Okumuş\'a teşekkür etti.
\'ÇOK MUTLU OLDUK\'
Başkan Osman Okumuş ise Ahmet Can Gülep\'in yüzünün güldüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Okumuş, \"Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü\'nde tanıştık. Arkadaşlarıyla beraber belediyeyi ziyaret ettiğinde askerleri çok sevdiğini gördük. Onun için bugün, Türkoğlu Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda kendisini askerlerimiz misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline ulaşır. Bu elbiseyi de kendisine hediye ettik\" dedi.

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