T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dow Jones Endeksi tarihteki en sert günlük düşüşünü yaşadı!

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,60 değer kaybetti

06 Şubat 2018 03:53

New York borsasında endeksler, yatırımcıların satış pozisyonu almaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,00 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 113,16 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.

Sene başından beri elde edilen tüm kazançları kaybetti

Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay ABD'li şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin borsada düzeltme nedeniyle kaynaklandığını belirtti.

 

 

ETİKETLER

Dow Jones Endeksiekonomipiyasaabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24