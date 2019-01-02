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Ekonomi

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde 419 puan geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 ocak (DHA) – Asya ve Avrupa’daki keskin düşüşlerin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1

02 Ocak 2019 17:20

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 ocak (DHA) – Asya ve Avrupa’daki keskin düşüşlerin ardından, ABD\'de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.80 düşüşle 419 puan kaybederken, Nasdaq yüzde 2.76 ve S&P 500 yüzde 1.80 düştü.
Çin, Almanya ve Euro Bölgesi’nde gelen imalat verilerinin zayıf kalması sonrasında, Asya ve Avrupa hisse senedi piyasalarında görülen keskin satışlar etkisiyle ABD borsaları da açılış öncesi işlemlerde düştü.
Euro, yüzde 0.36 değer kaybıyla 1.1425 dolardan işlem görüyor.

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