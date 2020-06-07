Dövüş sanatları organizasyonu UFC Başkanı, sokaklarda düzeni sağlamak için dövüşçüleri sokağa çıkarabileceğini söyledi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Steve-O olarak bilinen Stephen Gilchrist Glover adlı TV ünlüsünün Youtube’dan yaptığı canlı yayına katılan UFC Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD’deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olmak için gönderilebileceğini ifade etti.

White, şu ifadeleri kullandı: “Belki de sokakları temizlemek ve tüm bu kargaşayı durdurmak için UFC dövüşçülerini göndermeliyim diye düşünüyorum.”