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Dünya

Dövüş sanatları organizasyonu UFC Başkanı, sokaklarda düzeni sağlamak için dövüşçüleri sokağa çıkarabileceğini söyledi

07 Haziran 2020 14:46

Karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD’deki protestolar sırasında sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olabileceklerini ileri sürdü.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Steve-O olarak bilinen Stephen Gilchrist Glover adlı TV ünlüsünün Youtube’dan yaptığı canlı yayına katılan UFC Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD’deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olmak için gönderilebileceğini ifade etti.

White, şu ifadeleri kullandı: “Belki de sokakları temizlemek ve tüm bu kargaşayı durdurmak için UFC dövüşçülerini göndermeliyim diye düşünüyorum.”

 

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