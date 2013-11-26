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Dünya

Dövüş Kulübü'nün yapımcısı İsrail ajanı çıktı

Arnon Milchan, Hollywood'da da casusluk yapmaya devam ettiğini belirterek 'kendimi film yapımına adamak istedim ama bazen diğer faaliyetlerimi de sürdürmek zorunda kaldım' dedi

26 Kasım 2013 17:35

Aralarında “Özel Bir Kadın” ve “Dövüş Kulübü" gibi filmlerin de yapımcılığını üstlenen Arnon Milchan İsrail'in Channel 2 TV kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda, casusluk yaptığını itiraf eden Milchan, İsrail'in nükleer silah programı için gereksinim duyduğu iddia edilen teknolojileri satın almasına yardımcı olduğunu belirtti. Milchan, "Her şeyi ülkem için yaptım ve bundan da gurur duyuyorum" dedi.

\NTV'de yer alan habere göre, sinemanın başkentinde de casusluk faaliyetlerine devam ettiğine işaret eden Milchan, "Hollywood'a geldiğimde kendimi gerçek tutkum olan film yapımına adamak istedim. Ama bazen diğer faaliyetlerimi de sürdürmek zorunda kaldım" dedi.

Milchan, gizli saklı işlerine kimi zaman sinema dünyasının ünlü isimlerinin de bulaştığını dile getirdi. Milchan'ın iki yıl önce izinsiz yayımlanan biyografisinde ünlü yapımcının İsrail'in gizli savunma programları için bilgi toplayan Bilimsel İlişkiler Bürosu için çalıştığı ileri sürülmüştü.

“Lekem” adıyla bilinen büro, 1987'de ABD Donanması'nda istihbarat analisti olarak çalışan Jonathan Pollard'ın ömür boyu hapse mahkum edilmesine neden olan casusluk olayına karıştığı için feshedilmişti.

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