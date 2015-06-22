Dövüş Kulübü, çizgi roman olarak dönüyor

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Dövüş Kulübü’nun devamı niteliğindeki çizgi roman Dövüş Kulübü 2, Temmuz ayında okuyucuyla buluşacak. ABD'li yazar Chuck Palahniuk tarafından 1996'da yazılan ve bir yeraltı fenomenine dönüşen Dövüş Kulübü'nün devamı, Türkiye’de Amerika ile eşzamanlı olarak çizgi roman halinde basılacak. Ayrıntı Yayınları'ndan çıkacak çizgi roman on fasikül halinde yayımlanacak.

Sabit Fikir'de yer alan bilgilere göre; geçen yıl ABD'de düzenlenen bir çizgi roman fuarına katılan Palahniuk, kitabın çizgi roman serisi olarak yayınlanacağını açıklamış, devam kitabının, kitabın bıraktığı noktanın 10 yıl sonrasını anlatacağını belirtmişti. Palahniuk, "Hikayeyi tekrar ortaya çıkmaya hazırlanan Tyler anlatacak. Marla ise evlilik hayatından sıkılmış durumda. Çiftin çocuklarının kaçırılmasıyla olaylar başlayacak" demişti.

Kült kitap, 1999'da David Fincher tarafından beyazperdeye de uyarlanmıştı.

Chuck Palahniuk kimdir?

Chuck Palahniuk 21 Şubat 1962'de Washington'da doğdu. Asıl adı Charles Michael Palahniuk'tur. Palahniuk Washington eyaletinin doğusundaki bir çiftlikte büyüdü. Bir süre Eyalet Üniversitesi'ne devam ettikten sonra Oregon Üniversitesi'ne geçti ve öğrenimini orada tamamladı. Otuzlu yaşlarına kadar herhangi bir edebi metin yazmayan, Palahniuk’un aslında ilk romanı Invisible Monsters’dır (Görünmez Canavarlar). Bu romanı, yayıncılar tarafından içeriği nedeniyle kabul görmemiştir ancak Palahniuk yayıncılara olan bu öfkesi nedeniyle içeriği çok daha "yok edici" olan Dövüş Kulübü'nü yazmıştır ve bu romanı yayıncılar tarafından zevkle kitaplaştırılmıştır.

Dövüş Kulübü'nün ortaya çıkmasında büyük etkisi bulunan bir olayı da bu yıllarda yaşar. Arkadaşlarıyla birlikte tatildedir. Bitişikteki kamp yerinde müzik rahatsız edici derecede açılır ve bu nedenle başlayan tartışma yerini kavgaya bırakır. Bu olayda yaralanan Chuck tatil'den döndüğünde iş yerinde kimse tarafından ilgi görmez çünkü kimse korkunç derecedeki yüzü hakkında bir şey sormaya, yorum yapmaya cesaret edemez. Bunun üzerine Chuck, eğer insanın yeterince kötü görünürse dilediği gibi hareket edebileceğini keşfeder. Bu olayın ardından devam ettiği bir edebiyat grubu bünyesinde yaptıkları çeşitli gösteri ve eylemler "Kargaşa Projesi"ni esinler. Kısa bir süre sonra aynı isimle bir kısa öykü yayımlar ve bu öykü, üç ay içinde Fight Club (Dövüş Kulübü) romanına dönüşür.