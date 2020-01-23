Dövüş için ayağına bıçak bağlanan horoz sahibini öldürdü

Hindistan’ın güneyinde bulunan Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Saripali Chanavenkateshwaram Rao, pençesine bağlı bıçakla dövüşe götürdüğü horozu tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan eyalet polisi sözcüsü Kranti Kumar, üç çocuk babası Rao’nun boynuna aldığı bıçak darbeleri sonrası hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamadığını söyledi. Olay, 15 Ocak’ta Pragadavaram adlı bir köyde meydana geldi.

Hindistan’da horoz dövüşleri Yüksek Mahkeme’nin kararıyla 1960’tan beri yasak. Buna rağmen, çok sayıda kişinin izlediği dövüşlerin devam ettiği söyleniyor.

Hayvanlar İçin İnsanlar (People for Animal) adlı hayvan hakları örgütünün başkanı Gauri Maulekhi, horoz dövüşünün yasak olmasına rağmen emniyetin bu konudaki tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.