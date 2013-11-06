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Yaşam

Güvenlik görevlisini dövüp foseptik çukuruna attılar

Uşak'ta, tartıştığı kişiler tarafından darbedilip elleri bağlandıktan sonra foseptiğe atılan özel güvenlik görevlisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

06 Kasım 2013 07:51

Uşak'ta TOKİ inşaatında çalışan güvenlik görevlisi, görev yerine fuhuş için geldiği iddia edilen kişiler tarafından dövülerek foseptik çukuruna atıldı.

Eski Tabakhane bölgesinde sürdürülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yaptırılan konut alanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan V.K. (26), iddiaya göre bölgeye fuhuş amacıyla gelen biri kadın üç kişiden uzaklaşmalarını istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu darbedilen V.K, elleri bağlanıp, iki metre derinliğindeki foseptiğe atıldı.

V.K'nin yardım çağrılarını duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan V.K, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, hastaneye kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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