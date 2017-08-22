T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dövülerek öldürülen taksici cinayetine 4 gözaltı

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı'yı döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan 4 kişi gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 16:49

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı\'yı döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan 4 kişi gözaltına alındı.
Turizm bölgesi Belek\'teki olay, geçen cuma gecesi meydana geldi. Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı, eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park\'taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında çeşitli yerlerine tekme, yumruk ve sopa darbeleri alan Zağlı\'nın boynu ve kaburgaları kırıldı. Birçok yerinden aldığı darbelerle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zağlı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Serik İlçesi Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yahya Zağlı\'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aranan K.E., Ö.K., M.A. ve S.G.\'yi bugün sabah saatlerinde gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin kavga anında restoranda bulunduğu, işletmenin çalışanları olmadığı kaydedildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇ SERİKAntalya DHAANTALYA SerikYahya ZağlıTurizmBelekSerikBelek Beach ParkHesabaTartışmanınKavgaZağlıBirçokDurumunCumalı MezarlığıKİŞİ GÖZALTINA ALINDI OlaylaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24