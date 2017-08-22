Dövülerek öldürülen taksici cinayetine 4 gözaltı

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı\'yı döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Turizm bölgesi Belek\'teki olay, geçen cuma gecesi meydana geldi. Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı, eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park\'taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında çeşitli yerlerine tekme, yumruk ve sopa darbeleri alan Zağlı\'nın boynu ve kaburgaları kırıldı. Birçok yerinden aldığı darbelerle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zağlı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Serik İlçesi Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yahya Zağlı\'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aranan K.E., Ö.K., M.A. ve S.G.\'yi bugün sabah saatlerinde gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin kavga anında restoranda bulunduğu, işletmenin çalışanları olmadığı kaydedildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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