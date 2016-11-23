Dövülerek öldürülen 16 yaşındaki gencin katil zanlısı yakalandı

Samsun’da dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Hüseyincan Koç’un katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan 48 yaşındaki Yahya A. gözaltına alındı.

İddialara göre Bafra İlçesi’nde oturan 48 yaşındaki Yahya A., olay tarihinde bir arkadaşını ziyaret etmek için Samsun’a geldi. Yahya A., merkez İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi’nde misafir olarak bulunduğu evdeyken, dışarıdaki gençlerin bağırarak konuşmasından rahatsız oldu. Dışarı çıkan Yahya A., tepki gösterdiği gençlerden Hüseyincan Koç ile tartışmaya başladı. İddiaya göre kavga sırasında 16 yaşındaki Hüseyin yere düştü. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Darp sonucu ölüm raporu

Yaralı genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane yetkilileri Hüseyincan Koç’un darp sonucu öldüğünü belirtti. Bunun üzerine cinayet masası ekipleri olayla ilgili 4 ay önce soruşturma başlattı.

Ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden ve verdikleri eşgalden yola çıkarak şüphelinin Bafra İlçesi’nde oturduğunu belirleyip bugün yakaladı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde, "Çocuk bağırıp çağırıyordu. Evden inip ’Niye bağırıyorsun’ deyip tokat attım. O da bana karşılık verince kavga çıktı. Kavga sırasında üzerine düştüm. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.