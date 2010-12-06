Dövülen öğrenciler birinci sayfalık haber değil mi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek isteyen öğrencilerin polisin sert müdahalesiyle karşılaşması hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerce birinci sayfadan verilmeye değer görülmedi. Başbakan Erdoğan’ın toplantıdaki konuşmasına özen gösteren Sabah, Zaman, Yeni Şafak ve Star gazeteleri, polisin biber gazlı, coplu müdahalesiyle yerlerde sürüklenen ve hastanelik olan öğrencileri görmezden geldi.

Yaklaşık 150 öğrenci Başbakan Erdoğan’ın rektörlerle yapacağı görüşmeyi protesto etmek için Ankara’dan yola çıktığında bulundukları araçların plakaları polis tarafından tespit edilmişti. Güvenlik gerekçesiyle İstabul'a girişlerine izin verilmedi. Ankara'dan 3 otobüs ile İstanbul'a gelen yaklaşık 150 öğrenci, Çamlıca gişelerde durduruldu. Otobüslerin etrafı çevik kuvvet polisleri tarafından sarıldı. Gişelerde kimlik kontrolü yapılan öğrencilen 3 saat sonra geri gönderildi. Ancak Kurtköy'de bir dinlenme istasyonunda öğrenciler mola verdi. Polis öğrencilerin burada durmasına izin vermedi. Kurtköy'de otobüslerden inmek isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis İstanbul’u Ankaralı öğrencilerin protesto gösterisinden “başarılı bir operasyonla” kurtarmış oldu ancak İstanbullu öğrenciler ise Beşiktaş’ta eylemdeydi. Polisin biber gazlı coplu müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler yerlerde sürüklendi, baygınlık geçirdi ve gözaltına alındı.

Polisin bu müdahalesinde yaşananlar, bir çok gazetenin birinci sayfasında Anadolu Ajansı’nın servise koyduğu dehşet verici fotoğraflarla yer bulurken, çoğu hükümet yanlısı olarak bilinen 11 gazete sözleşmişçesine dayak yiyen öğrencilere birinci sayfalarında yer vermedi.

Habertürk, Bugün, Yeni Asır, Milli Gazete, Sabah, Zaman, Yeni Şafak, Star, Akit, Türkiye, Takvim gazeteleri polisin acımasız ve abartılı güç kullandığı müdahaleyi birinci sayfadan görmeye değer bulmadı. Zaman, Yenişafak ve Star gazeteleri dövülen öğrenciler yerine Başbakan'ın rektörle buluşmasına yer vermeyi terci etti.

Zaman gazetesi, Başbakan'ın konuşmalarından "Üniversiteler siyasetle uğraşmasaydı bugün Türkiye çok farklı bir yerde olurdu" sözünü ön plana çıkarırken, Sabah gazetesi de Başbakan'ın "Türban meselesinin tartışılmadığı kurumların sadece tabelasında üniversite yazar" ifadesini ilk sayfadan verdi.