'Dövmeyeceğim' dedi, 1 ay sonra öldürdü

Diyarbakır'da 5 gün önce eşini silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, bir ay önce mahkemede "Bir daha karşınıza gelirsem beni idam edin" dediği belirlendi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 7 Kasım 2008 tarihinde Cami Kebir Mahallesi'nde eşini silahla öldürdükten sonra kendisini de vurarak hayatına son veren Süleyman Babatlı hakkında geçen ay Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşe karşı kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "kötü muamele" suçlarından işlem yapıldığı belirlendi.



Eşi Fatma Babatlı'nın ölümünden bir ay önce yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan Süleyman Babatlı'nın, o tarihte tutuklanma istemiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği öğrenildi.



Babatlı, mahkemede verdiği ifadede, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirterek, "Eşime kötü davranışlarda bulunduğumu kabul ediyorum. Bir daha böyle şeyler yapıp karşınıza gelmeyeceğim. Eşime ve çocuklarıma iyi davranacağım. Bir daha karşınıza gelirsem beni idam edin" demişti.



Mahkeme heyeti, "mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olduğu, delillerin büyük oranda toplanmış bulunduğu, tutuklamanın ceza değil tedbir olduğu" gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebinin reddine kararverdi.



Mahkeme, şüpheli Babatlı'nın hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar pazartesi ve cuma günleri en yakın polis karakoluna giderek imza atmasını kararlaştırmıştı.



Süleyman Babatlı, 7 Kasımda, tartıştığı 7 çocuklu eşi Fatma Babatlı'yı sokak ortasında silahla öldürdü. Daha sonra kendini vuran ve ağır yaralanan Süleyman Babatlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

