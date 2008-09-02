Dövmeli provokatörden ilginç savunma

Akdeniz Üniversitesinde nisan ayında yaşanan olaylarla ilgili davanın duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ömer Ulusoy, savunmasında, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne atıfta bulundu.



Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ve Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda, karşıt görüşlü öğrenciler ile üniversite dışından gelenler arasında çıkan olaylarla ilgili davanın 3. duruşması, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Ulusoy, Tahir Kara, Ahmet Bekmez, Çağrı Bulut ve İsmail Ahmet Turgut ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. "İnsan öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan ve kavga günü okul dışından gelerek tabanca kullandığı belirlenen Ömer Ulusoy, savunmasında, kavga ettikleri kişilerin öğrenci olmasının onların masum olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.



Türk bayrağının yakıldığını duyarak okula geldiğini kaydeden Ulusoy, "Karşımızdakilerin öğrenci olması terörist olmasını engellemez. Abdullah Öcalan da Ankara Siyasal’da okurken PKK’yı kurmuştu" dedi.





Mahkeme Başkanı Fikri Durmaz’ın "Üniversitenin karşısında jandarma, arkasında polis merkezleri var, sen niye gidiyorsun, güvenlik güçleri gerekeni yapar" demesi üzerine Ulusoy, "Bizim de duygularımız var. PKK sempatizanı grup yurdu basıp öğrencileri döverken Türk Bayrağını yakarken güvenlik güçleri yeterli müdahaleyi yapmamış. Bu durumda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni nasıl uygulayacağız?" diye konuştu.





Ulusoy, tabanca kullanırken öldürme kastı bulunmadığını öne sürerek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Avukat Nizamettin Sağır da üniversitedeki olayların sorumlusunun PKK sempatizanı solcular olduğunu iddia ederek, "Olaylara polis, jandarma müdahale edemiyorsa ’neden üniversiteye gidip olaylara karıştın’ denilemez" dedi.

Sanıklardan Tahir Kara üniversiteye hazırlanmak amacıyla dershaneye kaydolduğunu, Çağrı Bulut kasımda askere gideceğini, İsmail Ahmet Turgut üniversite sınavını kazandığını belirterek, tahliyelerini istedi.





Sanıklardan Ahmet Bekmez’in avukatı, Bekmez hakkında hem azmettirmekten hem de kamu malına zarar vermekten dava açıldığını, bu eylemleri işlediğine yönelik deliller bulunmadığını belirterek, Ahmet Bekmez’in tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, iddia edilen eylemlerin niteliği, oluş ve işleniş şekillerini gerekçe göstererek, sanıkların tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi.





DURUŞMANIN ARDINDAN ARBEDE ÇIKTI





Duruşmanın ardından, adliye binasının çıkışında, karşıt görüşlü sanık yakınları arasında arbede çıktı.

Polis, sanık yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Bazı kişiler, bayrak yakanların salıverildiğini ancak bunlara karşı çıkanların bırakılmadığını savundu. Tutuklu sanıkların yakınlarından bir kadın,polislere "Bayrağı yakanlardan yana mısınız?" diye bağırdı. Çevik kuvvet ekipleri, tutuksuz sanıkları ve sanık yakınlarını adliye binasının çevresinden uzaklaştırdı.



