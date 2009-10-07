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Dövmelerin sırrı çözüldü

Koluna Hadise'yle aynı tarihi dövme olarak yaptıran Sinan Akçıl, dövmedeki tarihin özel anlamını açıkladı.

07 Ekim 2009 03:00

Koluna Hadise'yle aynı tarihi dövme olarak yaptıran Sinan Akçıl, dövmedeki tarihin özel anlamını Mega Magazin'e anlattı.

Hadise ve Sinan Akçıl aşkının en önemli tarihi, ikilinin kolundaki dövmeyle ölümsüzleşti. Bir süredir Hadise'nin kolunda Roma rakamlarıyla 27.12.2008 tarihinin yazılı olduğu bir dövme dikkat çekiyor, ünlü şarkıcı bu konuda sadece "Benim için çok özel bir tarih" demekle yetiniyordu. Sinan Akçıl, dövmenin sırrını çözdü. Aynı tarihi kendi koluna da dövme olarak kazıtan Sinan Akçıl, "Bu tarih birçok şeyin birleşimi olan güzel bir tarih. Sadece tanıştığımız gün değil, o sürecin karışımı olan, birçok şeyin yaşandığı bir tarih. Şansımın döndüğü bir tarih" diye konuştu.
 

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