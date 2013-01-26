T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dövme yaptıracaklar dikkat; Hepatit ve kanser riskine razı mısınız?

Dövme yaptıran kişilerde, kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsü taşıma riski 4 kat artıyor

26 Ocak 2013 12:27

ABD’li araştırmacılar, dövme ile Hepatit C'nin yayılması arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, dövme yaptırmak isteyen kişilere yaptıracakları yer konusunda seçici davranmaları uyarısında bulunuyor.

Son yapılan çalışmada, araştırmacılar 2004 ve 2006 yılları arasında New York'taki 3 bölge hastanesinde yaklaşık 2 bin kişiye dövme ve Hepatit durumları hakkında sorular sordu. Hepatit C virüsü taşıyan kişilerin yüzde 34'ünün dövmesi olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hepatoloji Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre, dövme yaptıran kişilerde, kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsü taşıma riski 4 kat artıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bildirdiğine göre, ülkede yaklaşık 3,2 milyon kişi Hepatit C virüsü taşıyor fakat birçoğu hasta olduklarının farkında bile değil. Zira kendilerini hasta hissetmiyorlar.


Kanser riski


Karaciğer kanserinin en önemli nedeni olduğu bilinen Hepatit C, aynı zamanda ABD'de karaciğer naklinin de en yaygın nedeni. Karaciğer enfeksiyonu taşıyan kişilerin yüzde 70'i kronik karaciğer hastalığına yakalanıyor ve yüzde 5'inden daha fazlası sirozdan ya da karaciğer kanserinden hayatını kaybediyor.

ABD'deki Profesyonel Dövmeciler Birliği, dövme yaptırmak isteye kişilere, hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için tek kullanımlık eldiven giyen ve tek kullanımlık iğneler kullanan dövmecileri ve kan lekelerinin olmadığı temiz salonları bulmalarını öneriyor.


Deutsche Welle Türkçe

ETİKETLER

dövmetattookanserhepatit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24