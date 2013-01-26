Dövme yaptıracaklar dikkat; Hepatit ve kanser riskine razı mısınız?

ABD’li araştırmacılar, dövme ile Hepatit C'nin yayılması arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, dövme yaptırmak isteyen kişilere yaptıracakları yer konusunda seçici davranmaları uyarısında bulunuyor.

Son yapılan çalışmada, araştırmacılar 2004 ve 2006 yılları arasında New York'taki 3 bölge hastanesinde yaklaşık 2 bin kişiye dövme ve Hepatit durumları hakkında sorular sordu. Hepatit C virüsü taşıyan kişilerin yüzde 34'ünün dövmesi olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hepatoloji Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre, dövme yaptıran kişilerde, kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsü taşıma riski 4 kat artıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bildirdiğine göre, ülkede yaklaşık 3,2 milyon kişi Hepatit C virüsü taşıyor fakat birçoğu hasta olduklarının farkında bile değil. Zira kendilerini hasta hissetmiyorlar.



Kanser riski



Karaciğer kanserinin en önemli nedeni olduğu bilinen Hepatit C, aynı zamanda ABD'de karaciğer naklinin de en yaygın nedeni. Karaciğer enfeksiyonu taşıyan kişilerin yüzde 70'i kronik karaciğer hastalığına yakalanıyor ve yüzde 5'inden daha fazlası sirozdan ya da karaciğer kanserinden hayatını kaybediyor.

ABD'deki Profesyonel Dövmeciler Birliği, dövme yaptırmak isteye kişilere, hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için tek kullanımlık eldiven giyen ve tek kullanımlık iğneler kullanan dövmecileri ve kan lekelerinin olmadığı temiz salonları bulmalarını öneriyor.



Deutsche Welle Türkçe