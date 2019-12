-''DÖVİZLİ ASKERLİK'' TEKLİFİ YENİLENDİ TBMM (A.A) - 04.01.2011 - AK Parti'li üç milletvekilinin, yurt dışında yaşayan ve 40 yaşını tamamlayanların 10 bin avro karşılığında 21 gün dövizli askerlik yapmalarını da öngören kanun teklifi, yenilenerek TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti'li Yılmaz Helvacıoğlu (Siirt), Fatih Metin (Bolu) ve Halil Mazıcıoğlu'nun (Gaziantep) imzasını taşıyan teklif, askerlikle ilgili bazı kanunlarda yeni düzenlemeler öngörüyor. Buna göre, vatani ödevi sırasında, görevlerinden dolayı bir saldırı veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden, sağlık kurumlarında tedavisi devam edenlere, olay tarihinden itibaren 36 ayı geçmemek üzere, terhislerini takip eden aybaşından itibaren görevdeki uzman çavuşun (bir yıllık, karargahta görevli, bekar) aldığı net maaşın 2/3'ü (ek tazminatlar ile yabancı dil tazminatı hariç), her ay sağlık yardımı olarak ödenecek. Aynı şekilde yedek subaylara da emsali yedek subayın net maaşının 2/3'ü sağlık yardımı ödenecek. Bu ödemeden, sigorta primi dahil hiçbir kesinti yapılmayacak ve tedavi süresinde yapılan sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek. Olay ya da kaza durumu; keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak amacıyla oluşmuşsa sağlık yardımı ödenmeyecek. Erbaş ve erler ile yedek subaylara, vazife/harp malulü aylığı bağlanması ya da tedavilerinin sağlık kurulu raporuyla sonlandırılması durumunda, sağlık yardımı ödemesi yapılmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında yaşayıp, 40 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak üzere başvurmayanlarla her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan halen silah altında bulunmayanlar; gerekli şartları taşımaları halinde, iki yıl içinde konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları, 10 bin avroyu defaten ödemeleri ve 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Yaşı 43 ve üzeri olanlarda ise 15 bin avroyu defaten ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yapmış olacak. Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenlerle, Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, teklifin yasalaşıp yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başvuranlar da vatandaşlığa kabul edilme tarihinden sonra 1 yıl içinde başvurdukları takdirde bu düzenlemeden yararlanacak. Saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup bu düzenlemeden yararlanacak olanlar hakkında, askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak; başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar da sona erdirilecek. Öte yandan, daha önceki teklifte yer alan ''sözleşmeli subay'' istihdamına ilişkin düzenleme yeni tekliften çıkarıldı.