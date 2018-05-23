Dövizlerde tırmanışla gram altın 200 lirayı, çeyrek altın 330 lirayı aştı
İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Dövizlerdeki hızlı tırmanışın peş peşe rekor düzeylere sebep olmasına bağlı olarak gram altın 200 lira düzeyini aşarak 203 liraya, çeyrek altın da 300 lirayı aşarak 330
23 Mayıs 2018 14:56
İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Dövizlerdeki hızlı tırmanışın peş peşe rekor düzeylere sebep olmasına bağlı olarak gram altın 200 lira düzeyini aşarak 203 liraya, çeyrek altın da 300 lirayı aşarak 330.5 liraya tırmandı.
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