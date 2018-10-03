Dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemenin taslağını görüşe açtı. Dövizle sözleşme yasağına ilişkin istisnalar getiriliyor. Buna göre, ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler istisna kapsamında olacak.

Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Taslak, yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor. İstisna uygulanacaklar arasında ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler bulunuyor.

Bakanlık, dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini öngören düzenlemenin yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içerdiğini, ancak uygun görülen bazı hallerde istisna uygulanabileceğini duyurmuştu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edilmiş ve 30 gün içerisinde sözleşmelerini yenilemesi gerekenler arasında, gayrimenkul sözleşmeleri ve markalarla kira sözleşmelerini döviz bazında yapan AVM'ler de kapsam içerisine alınmıştı.