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Dövizle askerlik yerine komando olmayı seçti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - FRANSA'da doğup, büyüyen Emre Karakuş (20), dövizle askerlik yerine vatani görevini yapmayı tercih etti

30 Ocak 2018 15:57

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - FRANSA\'da doğup, büyüyen Emre Karakuş (20), dövizle askerlik yerine vatani görevini yapmayı tercih etti. Memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde askerlik şubesine başvuran ve jandarma komando olarak askerlik yapacağı belli olan Karakuş, \"Afrin\'e de komutanlar \'gel\' derse hemen giderim\" dedi. 
Mehmet ve Hülya Karakuş çiftinin Fransa\'da doğup, büyüyen üçüncü çocuğu Emre Karakuş, dövizle askerlik yapmak yerine vatani görevini yerine getirmeye karar verdi. Memleketi Sandıklı\'ya gelerek, askerlik şubesine dilekçe veren Karakuş\'un başvurusu kabul edildi. Askerliğini komando olarak yapmak isteyen Karakuş, 98/1 tertip jandarma komando olarak Manisa\'nın Kırkağaç ilçesindeki birliğe yönlendirildi. Emre Karakuş, Sandıklı\'nın Yunus Emre Mahallesi\'nde kendisi gibi askere gidecek diğer adaylarla asker eğlencesine katıldı. Karakuş ve diğer asker adayları, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.
\'AFRİN\'E DE HEMEN GİDERİM\'
Emre Karakuş, askerleri çok sevdiğini ve hep asker olmak istediğini belirterek, \"Babam da şans verdi, \'Git oğlum\' dedi. Annem istemiyordu. Ben de zorladım, geldim. Vatanımı korumaya geldim. Her şey para değil. Asker eğlencesi de süper. Manisa Kırkağaç\'a jandarma komando olarak gidiyorum. Afrin\'e de komutanlar \'gel\' derse hemen giderim\" dedi.
\'KENDİ GELDİ VE MÜRACAATTA BULUNDU\'
Baba Mehmet Karakuş (53) ise \"30 senedir Fransa\'da yaşıyoruz. Oğlum Fransa doğumlu, 2 de ağabeyi var. Ağabeyleri dövizle askerlik yaptı. Emre, \'Ben burada yapacağım, para vermeyeceğim\' dedi. Kendi geldi ve bu sene müracaatta bulundu. Kendim gelmesem de okullar tatil oldu mu çocukları Türkiye\'ye tatile gönderirim. Gidin, gezin, görün; derim. Her sene çocuklarım, Türkiye\'de 2 ay izin yapar\" diye konuştu.
Anne Hülya Karakuş (48) da \"Çok üzülmüştüm. Sonra çok sevindim. Gurur duydum. 3 oğlumdan birini askere gönderiyorum. İnşallah, Allah burnunu kanatmadan götürür, getirir\" dedi.

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