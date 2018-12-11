Dövizle askerlik 'uzaktan eğitim' alma hizmete açıldı 

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan \'uzaktan eğitim\' alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete

açıldı.

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından dövizle askerliğe ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan \'uzaktan eğitim\' alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler \'https://dovizle.msb.gov.tr\' adresinden \'T.C Millî Savunma Bakanlığı dövizle askerlik uzaktan eğitim portalı\' adlı siteye giriş yapabileceklerdir. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanununda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Büyükelçiliklere ve/veya konsolosluklara müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.\"



ANKARA (DHA)