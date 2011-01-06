-''DÖVİZLE ASKERLİK'' KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 06.01.2011 - Yurtdışında yaşayıp, dövizle askerlik kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybedenler, 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. TBMM Milli Savunma Komisyonunda, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi, AK Parti Kilis Milletvekili Hasan Kara ve 2 milletvekili, AK Parti Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu ve 2 milletvekilinin verdiği kanun teklifleri birleştirildi. Birleştirilerek görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından kabul edildi. Buna göre, yurtdışında yaşayıp, daha önce her ne nedenle olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenler, kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişiler, durumlarını ispat eden belgeler ile konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. 10 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödeyecekler. Düzenlemenin yasalaştığı tarihte 43 yaş ve üzeri olanlar da dövizle askerlikten yararlanabilecek. Yurtdışında yaşayan 43 yaş ve üzeri kişiler ise 15 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödeyecekler. Bu kişiler, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak; eğer 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmak isterlerse de 10 bin Avro ödemeleri yeterli olacak. Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenler ile Türk vatandaşlığını kaybettirilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilenlerden; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihinin ardından 1 yıl içinde başvurmaları halinde, bu hükümlerinden yararlanacak. Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan düşülecek. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak, başlatılmış olanlar ise sona erdirilecek.