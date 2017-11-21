Dövizde soluksuz tırmanış MB'nin müdahalesiyle frenlendi (2)

(Piyasa gelişmeleri ve kapanış verileri ile güncellendi)

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Küresel ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle erken saatlerde başlayan dövizdeki tırmanış, Merkez Bankası\'nın, bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için \"sıfıra\" düşürüp, fonlama maliyetlerini yükselten adımıyla frenlendi.

Piyasa açılışında başlayan hızlı tırmanışla dolar 3.9764 lirayı, euro 4.6774 lirayı görerek yeni tarihi rekor düzeylere çıktılar. Her iki döviz de kısa sürede yüzde 1.0\'in üzerinde yükseldikten sonra, Merkez Bankası\'nın kararının ardından, dolar 3.96 - 3.97 lira aralığına, euro da 4.66 - 4.67 lira aralığına döndü ve piyasa kapanışına kadar bu düzeylerde hareket etti.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir\" denildi.

Böylece, bankalar tüm fonlamamalarını, daha yüksek maliyetlerle geç likidite penceresinden yapmak zorunda kalacaklar. Merkez Bankası\'nın geç likidite penceresi faiz yüzde 12.25 düzeyinde bulunuyor.

Dövizlerdeki tırmanışın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.74 düşüşle 103 bin 146 puandan başladıktan sonra gün boyunca dalgalanmasının ardından, dövizdeki rekorlara karşın günü yüzde 1.3 yükselerek 105 bin 268 puandan kapattı.

Dövizdeki yükseliş, Türkiye\'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye\'nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.

Türk lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmeler döviz piyasasındaki ateşi söndüremedi…

İş Yatırım\'ın \"Türk lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmeler döviz piyasasındaki ateşi söndüremedi…\" başlıklı günlük piyasa raporunda, \"Türkiye piyasaları haftaya çok sert satışlarla başladı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Kırılgan beşlinin daimi üyesi Türkiye piyasaları gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgasında başı çekti.

\"Hükümet sözcüsü Bozdağ’ın ABD’yi sert bir şekilde eleştirerek, Zarrab davasında \'sanıkların Türkiye’yi suçlayan iftiralarda bulunmaya zorlandığını\' söylemesi piyasalardaki satışların şiddetini artırdı.

\"Hisse senedinden, döviz piyasasına, yerel tahvilden, Euro-tahvile tüm varlık guruplarında en kötü performans gösteren iki piyasa içinde yer aldık.

\"Döviz sepeti ve 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi faizinde yeni zirveler görüldü. Merkez Bankası’nın açtığı Türk lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmeler döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için yeterli olmadı.

\"Batı ile ilişkilerdeki kötüleşme ve jeopolitik risklerin ateşlediği döviz piyasasındaki yangın yayılmaya devam ediyor.\"

\"Londra piyasasına göre daha cazip fiyatlar oluşan ihaleye talebin BSMV ile ilgili belirsizliğin de ortadan kalkmasıyla birlikte güçlenmesini bekliyoruz.

\"Ancak Zarrap davasına yönelik belirsizlik çözülmeden yerel para uzlaşmalı sözleşmeler ile döviz piyasasındaki ateşin sönmesini beklemiyoruz.\"