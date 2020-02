Dövizde artış Türkler'in Miami'de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Döviz kurundaki hareketlilik, Türklerin ABD\'nin Miami kentinden ev almak için sıraya girmesine de engel olamadı.

Miami’de gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Nerime Demren, “Buraya ev almak için gelenlerin zaten büyük bölümünde ellerinde doları olanlardan meydana geliyor. Her yerde Türk ile karşılaşıyoruz. Güneydoğu’dan da, Karadeniz’den de müşterimiz var.Yatırım için ev alan Türk sayısı da arttı” dedi.

Türk Hava Yolları da zengin Türklerin ilgisi nedeniyle 8 ayda İstanbul- Miami hattında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 135 bin yolcu taşıdı.

Miami’de çok sayıda yapılan yeni evler 2008 yılında banka ve emlak krizinde darbe yedi. O dönem de birçok Türk fiyatları düşen evlerden satın alırken döviz kurundaki hareketliliğe rağmen Türk vatandaşları Miami’den ev almaya devam ediyor.

Türk vatandaşları, Türk emlakçıların da bulunduğu Miami\'de evlerin yeri ve büyüklüğüne göre yüzbinlerce dolardan, birkaç milyon dolara ulaşan fiyatlarla ev sahibi olmasında artış yaşanıyor. Miami kentinde evi olan Türk sayısı ise resmi olarak bilinmiyor.

Emlakçıların tahminine göre ise, Miami\'de ev sahibi olan Türk sayısı 2 bini geçerken 40 bin Türk de tatile gidiyor. Sanat dünyası ile iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok ünlü ismin de Miami’de evi var.

Miami’de yatırım yapmak için ev arayanların sayısında son dönemde artış olduğu bilgisini Miami\'di 20 yıldır gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Nerime Demren, Demirören Haber Ajansı’na açıkladı.

“Türk emlakçı sayısı da arttı”

Miami’de aynı konumda kıyaslandığında Türkiye’den bile cazip evler bulunabileceğini ifade eden Nerime Demren, “Ev alan Türk sayısı arttı\" dedi ve ekledi:

\"Sokakta eskiden hiç Türk’e rastlamazken şimdi her yerde Türkler var. Türk marketleri, restoranları, gece kulüpleri, çok sayıda Türk var.

\"Belli başlı bazı yeni binalarda alanların beşte biri Türk diye duydum özellikle Türkiye’de pazarlanan yerler bunlar.

\"Yeni inşaatlar kayıtlara geçmediği için ev alan Türk sayısını bilmeye imkan yok.

\"Müstakil evler, bahçe içerisinde Türkiye ile kıyaslandığında 300-500 bin dolara ev alınabiliyor.

\"İş insanları, pilotlar, ünlü isimler, doktorlar var. Güneydoğu’dan da Karadeniz’den müşterim var. Toprak zenginimiz var.

\"Miami popüler olunca emlak danışmanı Türk sayısı da arttı. Burayı bilmeyenler bile Türkiye’de ofis açıp Miami’den ev satıyor.\"

“Sadece yatırım için ev alanlar var”

Gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Nerime Demren, özellikle Güneydoğu Florida’nın, Türklerin en çok yatırım yaptığı bölge olduğunu belirterek, “Yılda kısa süreli olsa de burada tatil yapmak isteyenler dışında yatırım için ev alanlar kat kat arttı. Şu an Miami’de emlak krizinin eşiğindeyiz. Balon gibi çok fazla yapılaşma var. Rusya ve Güney Amerika ülkelerinden eskisi gibi kolay alamıyorlar. Onun için birden bire arz çoğaldı, talep azaldı. Burada satamayan müteahhitler yurt dışında pazarlar aramaya başladılar. Bir de onların da katkısıyla Türkiye’ye gelip tanıtım yapanlar Miami’yi tekrar popüler ettiler” diye konuştu.

“Para biriktirip gelenleri vazgeçirdim”

Parasını biriktirip buraya tüm parasını yatırmak isteyenleri vazgeçirdiğini dile getiren Demren, “Burada şahsen bulunmadan, dar bütçe ile uzaktan yatırım yapmayı düşünenlere Miami\'den ev almayı hiç tavsiye etmem. Kuruş, kuruş parasını biriktirip tüm parasını yatırmak isteyen çok kişi başvurdu, vazgeçirdim. Risk ve masrafları anlattım çünkü astarı yüzünden pahalıya gelir, para kaybı ve çok baş ağrısı olur. Bilhassa Türkiye\'de pazarlanan projelerde çok sayıda Türk’ün aldığını duydum. Buranın yatırımcı çekmesinin nedeni eyalet gelir vergisi yok. New York’ta bir ev alırsan hem ABD’ye ödüyorsun gelirinden hem de New York eyaletine ayrı vergi ödüyorsun” diye uyardı.

“Fiyatların altında alıp satanlar var”

ABD’den araştırmadan ev alanların zararına satmak zorunda kaldığını dile getiren Nerime Demren, ABD’de yatırım yapmak isteyenler için şunları söyledi;

\"Bazı yeni binaların kalitesi çok kötü. Araştırmadan gözü kapalı almasınlar.Birçok kişi gözü kapalı satın aldıkları için bu fiyatın altında satıyorlar.

\"Örneğin 500 bin dolar olan bir evi 600 bin dolara satıyorlar. Burada binanın masraflarını kiracı ödemiyor, ev sahibi ödüyor.

\"Bazı emlakçılar bunu söylemiyor. Emlak vergileri yüksek, kira gelirinin 3 bin doların 500 doları belki net cebine girecek.

\"Alacağı noktayı iyi seçmek, aidatları düşük olan binayı iyi seçmeleri lazım.100 bin dolara müstakil evler de var ben oradan arabayla bile geçmem.

\"Burada ve yeni inşaatlarda Türklere ev satmaya çalışıyorlar, masrafı daha çok. Şu an hiçbir şey satılmıyor, kiralar ev fiyatları düştü.

\"Beklesinler binaların yeni inşaatların yüzde 80’ini tavsiye etmiyorum.Çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Cebinde doları varsa çok iyi fırsatlar çıkıyor.\"

“Vergi avantajı da cazip kılıyor”

Demren, Türkler\'in Miami’yi tercih etmesinin nedenini de, “Florida\'nin yatırım avantajlarindan biri de eyalet gelir vergisi olmayışı. New York, Kaliforniya gibi pek çok eyalette hem yüksek eyalet vergisi, hem ayrıca şehir için vergi ödeniyor. Kişilerin yanı sıra şirketlerin de burayı tercih etmelerinin bir nedeni vergi avantaji. Üstelik Türklerin sevdiği her şey burada: İklim şahane, yılda 12 ay denize girebiliyorsun .Her türlü restoran ve muhteşem renkli gece hayatı var” diye açıkladı.

Miami’ye uçanların sayısı her ay artıyor

Türk Hava Yolları birçok Türk\'ün de evinin bulunduğu tatil merkezi Miami hattında yüzde 28 artış ile 8 ayda 135 bin yolcu taşıdı. Atlas Okyanusu kıyısında bir kıyı kenti konumundaki Miami uçuşlarında 8 ayda 135 bin yolcu taşıdı. THY\'nin Ekim 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Miami hattında uçan yolcu sayısı 135 bin 413 yolcu taşıdı. Bu yolcuların 65 bin 714’ü İstanbul\'dan Miami\'ye uçtu. (Fotoğraflı)