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Ekonomi

Döviz satım ihalesinde tutar 1 milyar 350 milyon dolar Ankara (A.A)

19 Ekim 2011 14:22

-Döviz satım ihalesinde tutar 1 milyar 350 milyon dolar Ankara (A.A) - 19.10.2011 - Merkez Bankası bugünkü döviz satım ihalesi için ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak belirledi. Banka, döviz satım ihalelerine 5 Ağustos 2011 tarihinde başlamıştı. TCMB'nin, bu ihalelerinde açıkladığı en düşük tutar 30 milyon dolar olmuş, 5-6 ve 18 Ekim tarihlerinde ise banka ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak açıklamıştı. TCMB, 5 Ekim'de 750 milyon dolar, 6 Ekim'de 350 milyon dolar ve dün de yine 750 milyon dolar satmıştı. 5 ve 6 Ekim tarihli ihalelerde ortalama fiyat sırasıyla 1,8630 lira ve 1,8348 lira olarak olmuştu. Dünkü ihalede de ortalama fiyat 1,8626 lira olmuş, Banka daha sonra da dövize doğrudan müdahalede bulunmuştu.

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