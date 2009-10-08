Döviz rezervleri 70 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 Ekim tarihi itibariyle 257 milyon dolar azalarak, 70 milyar 96 milyon dolara indi. Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, 25 Eylül tarihi itibariyle 70 milyar 353 milyon dolar idi.



Merkez Bankası'nın 25 Eylül tarihinde 73 milyar 853 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 2 Ekim itibarıyla 73 milyar 823 milyon dolara geriledi. Söz konusu rezervin 3 milyar 727 milyon doları altından oluştu.



Döviz mevduat hesapları



Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları, 25 Eylül tarihi itibarıyla 121 milyar 187 milyon dolardan 122 milyar 193 milyon dolara çıktı.



25 Eylül itibariyle yurt içi döviz tevdiat hesapları toplamı da 101 milyar 615 milyon dolardan 102 milyar 677 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı döviz tevdiat hesapları toplamı ise 6 milyar 148 milyon dolardan 6 milyar 77 milyon dolara indi.



Dış borç ödemeleri



Türkiye, 1-7 Ekim tarihleri arasında 170,47 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.



Dış borç ödemesinin, 153,85 milyon doları Hazine, 2,62 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 14 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu.



Ocak ayında 999,74 milyon dolar, Şubat'ta 984,90 milyon dolar, Mart'ta 1 milyar 330,32 milyon dolar, Nisan'da 802,07 milyon dolar, Mayıs'ta 367,40 milyon dolar, Haziran'da 1 milyar 988,53 milyon dolar, Temmuz'da 542,92 milyon dolar, Ağustos ayında 588,08 milyon dolar, Eylül'de de 1 milyar 947,07 milyon dolar dış borç ödemesinde bulunan Türkiye, yılbaşından bu yana 7 milyar 477,66 milyon doları Hazine olmak üzere toplam 9 milyar 721,50 milyon dolar ödemede bulundu.



Türkiye, 2008 yılında 11 milyar 92,47 milyon doları Hazineye olmak üzere toplam 15 milyar 727,48 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirmişti.

