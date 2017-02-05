Döviz kuru maliyeti arttırdı; çocuk bakıcılığı piyasası 11 milyar liraya ulaştı

Kadın istihdam oranının artırılmasının önündeki engellerden birinin de annelik olduğu belirtildi. Çocuğunu güvenle bırakacak birini bulamayan kadın, iş hayatına ara veriyor, bazen bu ara o kadar uzuyor ki geri dönmek imkânsızlaşıyor. Türkiye'de son yıllarda yabancı uyruklu bakıcılar bu ihtiyaca cevap verirken yabancıların da maliyeti arttı. Çocuk ve yaşlı bakımının yıllık 3 milyar dolar (11 milyar lira) büyüklüğü olduğu tahmin edilirken, ekonomi şirketlerinin ilgisini bu sebeple çektiği aktarıldı.

Asgari ücretliye ödenen toplam paradan fazla

Türkiye'de her yıl 1 milyon 300 bin bebek doğuyor. İnsan ömrü de uzuyor, yani bir yandan da nüfus yaşlanıyor. İşte yıllık 3 milyar dolarlık (11 milyar lira) bir büyüklüğü olduğu tahmin edilen çocuk ve yaşlı bakımı, yeni ekonomi şirketlerinin ilgisini bu yüzden çekiyor. Bu tutar, Türkiye'deki 6.5 milyon asgari ücretliye ödenen 9 milyar lira maaşın bile üzerinde.

"5 aşamalı eleme sürecinden geçiriyoruz"

Habertürk'ten Esen Evran'ın yazısına göre, bu alanda kurulmuş pek çok yeni şirket var. İnternet sitelerinde sadece bu alana ilişkin bölümler bulmak mümkün. Evdekibakicim isimli internet sitesinin CEO'su Miraç Bal, "Ev hizmetleri pazarı aslında ek gelir elde etmek isteyen ya da yeni mezun olup iş bulamayanlar için de büyük fırsat" dedi. Sonra da sitenin işleyişini anlattı: "Evinize birini alırken doğal olarak tedirgin olursunuz. İşte biz güvenilirlikle ilgili bu sorunu, teknolojiyi doğru kullanarak ortadan kaldırıyoruz. Tüm eğitimcileri, oyun ablalarını ve bakım elemanlarını 5 aşamalı titiz bir eleme sürecinden geçiriyoruz. Ayrıca bakım süresince 100 bin dolarlık sigorta teminatı sağlıyoruz. Şu an platformda, farklı alanlarda uzmanlıklarıyla ön plana çıkan ve sayısı bini geçen bebek, çocuk ve yaşlı bakıcısına ek olarak yüzlerce oyun ablası hizmet veriyor. Özellikle özel kurslara yüksek ücretler ödemek istemeyen aileler, İngilizce, Fransızca, yaratıcı drama, modern dans, piyano eğitimi verebilen profesyonellere hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşıyor."

Bu site yoluyla bulunan oyun ablaları her saat için 25-30 lira talep ederken çocuk ya da yaşlı bakıcıları bin 800 liradan başlayarak 3 bin liraya kadar çıkan ücretler talep ediyorlar.

Kur, yabancı bakıcının maliyetini yüzde 27 arttırdı

Türkiye'deki yabancılar minimum 600 dolar alıyor, bakıcının niteliklerine göre 1200 dolara kadar çıkıyor. Basit bir hesapla 2016 başında bakıcı için bütçesinden bin 750 lira ayıran bir ailenin gideri bugün 2 bin 220 liraya çıktı. Bu da yabancı yerine Türk bakıcılarla çalışma eğilimini arttırdı.

Yaşa göre bakıcılık yapmak isteyenler:

Yüzde 52'si 18-25 yaş aralığında ve üniversite öğrencisi

26-35 yaş aralığındaki adayların oranı yüzde 28

36-45 yaş aralığındaki adayların oranı yüzde 12

46 yaş üstü adayların oranı yüzde 8

Eğitime göre bakıcılık yapmak isteyenler:

Yüzde 41'i üniversite öğrencisi

Yüzde 24'ü üniversite mezunu

Yüzde 26'sı lise mezunu

Ülkeye göre bakıcılık yapmak isteyenler:

Başvuranların büyük çoğunluğu Türkler oluşturuyor. Onu Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, ABD ve Rusya izliyor