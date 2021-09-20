Döviz kurları haftaya yükselişle başladı; dolar 8.68

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Dolar 8,64 lira seviyesinde kapattığı haftanın ardından, yeni haftaya 8,68 liradan başlangıç yaptı.

Euro ise güne 10,18 liradan başlarken, cuma günü kapanışta 10,12 seviyesinden işlem görüyordu.

Dolar, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına erken başlayabileceği söylentilerinin ardından küresel piyasalarda yükselişe geçmiş, söz konusu artış iç piyasada da etkili olarak doların 8,60 seviyesinin üstüne çıkmasına yol açmıştı.

Bu hafta piyasalarda 22 Eylül Çarşamba günü Fed'in faiz kararını alacağı Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı (FOMC), takip eden 23 Eylül Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı (PPK) izlenecek.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 19'luk politika faizi üstüne çıkmasının ardından "para politikası belirlenirken çekirdek enflasyon emsal alınır" açıklaması yapmış, bu durum piyasalarda TCMB'nin erken faiz indirime gidebileceği yönünde yorumlanmıştı.

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