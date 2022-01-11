Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketler de kur korumalı mevduat hesabı açabilecek

Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.

Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi.

Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası konuya ilişkin olarak resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir" denen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir."