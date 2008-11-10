Döviz düştü, borsa zararsız

İstanbul serbest piyasada akşam saatleri itibariyle doların satış fiyatı 1,5340 YTL, Euro’nun satış fiyatı 1,9650 YTL’den işlem görüyor.Serbest piyasada dolar 1,5240 YTL, Euro 1,9570 YTL'den haftaya başladı. Cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5500 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9700 YTL olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,56 değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 149,73 puan yükselerek 26.797,90 puandan kapandı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,5200 YTL, en yüksek 1,5260 YTL, satışta en düşük 1,5305 YTL, en yüksek 1,5355 YTL seviyesinde bulunuyor.23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan azalarak yüzde 21,30'a geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 22,66'dan kapandı.Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 22,78, bileşik getirisi yüzde 21,39 olmuştu.Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2900, sterlin-dolar paritesi 1,5719, yen-dolar paritesi ise 99,00 düzeyinde seyrediyor.Çin'in, ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı 600 milyar dolarlık teşvik paketi, Şangay Bileşik Endeksi'nin yüzde 7,3 oranında değer kazanarak 1.874,80 puana yükselmesine neden oldu. Yıllardır çift haneli büyüyen Çin, bu yıl yüzde 8-9 düzeyinde bir büyüme bekliyor.Çin'in açıkladığı teşvik paketi, Asya'daki diğer borsaları da olumlu etkiledi.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda Nikkei Endeksi de yüzde 5,18 oranında değer kazanarak 9.081,43 puandan kapandı.Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 4,8 artarken, Avustralya, Singapur ve Güney Kore'de borsalar yüzde 1'den fazla değer kazandı.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 3,15 artarak 4502,63 puan, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 3,59 değer kazanarak 5115,91 puan ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 3,67 yükselerek 3596,56 puan oldu.Brüksel'de borsa yüzde 2,96, Madrid'de yüzde 1,34 değer kazandı.Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,91 artarak 9.114,58 puan oldu.Açılışta, S&P 500 Endeksi yüzde 1,71 değer kazanarak 946.88,00 puan oldu.Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, Japon yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 3,10 dolar artarak varili 64,14 dolara çıkarken, Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 3,11 dolar değer kazanarak varili 60,46 dolara satılıyor.Petrol fiyatlarının yükselmesinde, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı 600 milyar dolarlık teşvik paketinin ekonomiyi ardından da ham petrol talebini canlandıracağı beklentileri etkili oldu.