Döviz bürolarının devri sırasında 'hava parası' 400 bin dolara ulaştı

2019 yılından bu yana yeni açılmasına izin verilmeyen döviz bürolarına torba teklifle düzenleme getiriliyor. Teklifler döviz bürolarında devir sırasında oluşan rantın kamuya aktarılması sağlanacak. Döviz bürolarında hava parası ise 400 bin dolara ulaştı.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre Torba teklifte kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerinin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma konusunda verilen yetkiyle döviz bürolarının disipline edilerek kamuya kaynak sağlanması hedefleniyor.

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında bilgi vererek, soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, 2019 yılından beri döviz bürosu açmak isteyenlere izin vermediklerini belirterek, piyasada çok ciddi ölçüde “hava parası” şeklinde kendi aralarında hisse devirlerinin olduğunu ve rakamın 400 bin dolara kadar ulaştığını kaydetti.

Gül, döviz bürosunda hissedarların hisse devir mekanizmalarına belli ölçüde müdahale etmek ve buradaki hava paralarını kamuya aktarmak için düzenleme yaptıklarını açıkladı. Gül, “Buradaki hissedarların mali gücünü, kara para işiyle iştigal edip etmediği, düzgün bir şahıs olup olmadığı noktalarında ve mali güçler açısından BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yapmış olduğu kriterler içerisinde bunlara izin veriliyor ama iki senedir bu izin verilmiyor. Bu izin verilmediği için de piyasada ciddi bir arbitraj oluyor” dedi.

"Yeni döviz bürolarına izin çıkmayınca ikinci el fiyatlar artıyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman ise kamu menfaatini ve kamuya kaynak sağlamayı amaçladıkları bir düzenleme yaptıklarını belirterek, döviz büfelerine yoğun bir talep olduğunu ancak çok sayıda döviz büfesinin açılmasının dolarizasyon nedeniyle çok istenilen bir durum olmadığını söyledi. Döviz bürolarının makul bir seviyede tutulması gerektiğini ifade eden Zaman, “Yeni izinler gelmedikçe ikinci el fiyatları yukarı doğru gidiyor, orada bir rant oluşuyor, o ranttan da döviz büfelerinin sahipleri tabii doğal olarak faydalanılıyor. Burada bir rant varsa, kontrollü lisans verildiğinde bu rant devlete geçsin yani bir kamu kaynağı hâline gelsin istiyoruz” dedi.