Döviz bürolarından bakanlığın yeni düzenlemesine tepki; kepenk indirecekler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkili olan döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Çabuk, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Döviz büroları çalışma düzeninde yapılan değişiklikle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 10 milyon TL'ye, B grubu yetkililerin 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

A grubu ve B grubu yetkili müesseselerden sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirmeleri istenmişti.

TIKLAYIN: Döviz bürolarının çalışma düzeninde değişiklik