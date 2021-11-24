Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verildi

Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz almaya gelen müşterisine yanlışlıkla 500 dolar fazladan verdi. Döviz bürosu çalışanları, fazla dolar verilen vatandaşı güvenlik kamera kayıtlarından arıyor.

Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir kadın, 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi. Döviz bürosu çalışanı, kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken, yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi. Müşteriye fazla para verildiğini fark ettikten sonra güvenlik kamera kayıtlarından kadını arayan çalışanlar, kadını tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. (İHA)