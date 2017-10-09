Dove'dan tartışma yaratan reklam

Dove'un Facebook hesabından paylaşılan 3 saniyelik vücut temizleme ürünü reklamında, siyahi bir kadının tshirt'ünü çıkarttığı ve tshirt'ün altından beyaz bir kadının çıktığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun şekilde eleştirileri ve tepkilerine neden olan reklamın ardından, firma reklamı kaldırma kararı aldı. Daha sonra Dove'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kısa süre önce Facebook'ta yayınladığımız reklamla, kadınların renklerini temsil ederken bazı hassasiyetleri kaçırdığımız için derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Unilever de özür diledi

Dove'un bağlı bulunduğu UNILEVER grubu ise ayrı bir açıklama yayınlayarak olayın hiç yaşanmaması gerektiğini ve reklamdaki içeriğin kendilerinin inandıkları temel değerlerle bağdaşmadığını ifade etti. Açıklamada ayrıca "bahsi geçen iletiyi kaldırdık ve ilgili başka bir içerik paylaşımı da yapmadık. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı en içten şekilde özür diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Dove'un ırkçılıkla imtihanı

Bu, Dove'un ırkçılık ithamlarina ilk maruz kalışı değil. Firma 2011 yılında yayınladığı vücut temizleme ürünü reklam görselinde, siyahi, beyaz ve Latin Amerikalı kadınları kullanmış, "öncesi" yazısının altındaki siyahi kadın fotoğrafı kullanılması nedeniyle, yine ırkçılık tartışmaları yaşanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/ÖFŞ/BÖ