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Yaşam

Dövdüler, videoya çekip yayınladılar; gözaltına alınan üniversiteli kadınlar serbest bırakıldı!

"Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık?"

15 Şubat 2017 13:27

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.’yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Taksim Polis Karakolu’nda ifadeleri alınan 3 kadın adliyeye sevk edilirken "Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından mahkemece serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Turan'ın haberine göre, olay önceki akşam saat 21.20 sıralarında Konaklar Mahallesi'nde bir öğrenci evinde meydana geldi. KTÜ’nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı’nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sosyal medya hesabından başlayan ve büyüyen tartışma ardından öğrenciler, Kübra T. ve Esra K.’yı ikamet ettikleri eve çağırdı. Yazışmaların ardından Kübra T. ile arkadaşı Esra K. da, tartıştıkları Hasibe H., Nurcan Ç. Ve Mihriban Y.’nin evine gitti. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmanın evde de devam etmesi üzerine öğrenciler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri Kübra T. ve Esra K.’yı darp etti. Öğrenciler, bu sırada olanları cep telefonuyla kaydetti, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gece gözaltına alındılar

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri belirlenen 3 kadın öğrenci ve dövülen Kübra T. ve Esra K. dün gece gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde saldırıya maruz kalan Kübra T.’nin yüzünde dayak izlerine rastlandı, Esra K.’nin yüzünde de morluklar oluştuğu belirlendi.

"Polis amcalar bizi almış olabilir"

Gözaltına alınan öğrencilerden Hasibe H.’nin sosyal medya hesabından, "Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık?" diye yorum paylaştığı dikkat çekti. Dövülen diğer kadın öğrenci Nuran Ç. de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter’da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir" ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlatmış, 3 öğrenci gözaltına alınmıştı.  Taksim Polis Karakolu’nda ifadeleri alınan öğrenciler adliyeye sevk edildi. 3 kadın öğrenci "Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından  sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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